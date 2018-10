Don Diablo draait op Halloweenfeest Disneyland

Tijdens het halloweenfeest zijn de twee Disneyparken ‘s avonds open voor het publiek en geheel in stijl van het Amerikaanse griezelfeest ingericht. Zo is er in Adventureland, bij de attractie Pirates of the Caribbean, een ‘scare zone’ die ’niet geschikt is voor gevoelige personen’.

Disney gaat het aantal themafeesten de komende jaren uitbreiden. Dit weekend vindt er een speciaal concert plaats met jazzmuziek die voorkwam in de diverse Disneyfilms. Een preview van dit concert was in juni al te horen tijdens het North Sea Jazz Festival.