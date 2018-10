Tatum Dagelet begeleidt Anorexia Eetclub

Door de uitdaging aan te gaan, willen Fleur, Joris, Anne, Daphne, Sanne en Stephanie laten zien hoe deze strijd hun leven bepaalt. Tijdens de kooktraining doen ze samen boodschappen, koken ze samen en gaan ze samen eten. Het doel is dat de jongeren elkaar helpen en steunen in de wens om samen een normale maaltijd te bereiden. Alle deelnemers aan de eetclub hebben therapie achter de rug of zitten er nog middenin. De wil om te genezen is er, maar de eetstoornis is nog vaak de baas.

MIND Korrelatie verzorgt opvang na de uitzendingen. Kijkers die na het zien van Anorexia Eetclub willen praten met een professionele hulpverlener kunnen na iedere uitzending, maar ook iedere werkdag tussen 9:00 en 18:00 uur, hulp zoeken via mindkorrelatie.nl.