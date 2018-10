Nile Rodgers nam heel album op met Avicii

In een interview met Bang Showbiz laat Nile Rodgers weten een bijzondere band met Avicii te hebben. In 2013 werkten Nile en Tim Bergling samen aan de hit Lay Me Down, maar daar bleef het niet bij.

„We hebben samen nog zeker tien nummers opgenomen. Minimaal!”, vertelt hij. „We hebben zo veel plezier gehad. Ik zei altijd: ’Zet Tim en mijn in één kamer en we maken samen de hele Top 20 in twee of drie weken’.”

Rodgers weet nog niet of hij de muziek uit gaat brengen. „Het materiaal is buitengewoon goed, maar ik weet niet of het aansluit bij de doelgroep die Tim probeerde te bereiken. Dat moet ik dus eerst zeker weten.”