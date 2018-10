Dochter prinses Caroline wordt katholiek

De Britse wetten staan niet toe dat een katholiek vorstin wordt. Overigens was die kans toch al heel klein, ze staat niet bij de eerste honderd in lijn van de troonsopvolging

Prinses Alexandra’s oom van moederszijde is Albert II, de vorst van Monaco. Ze is een kleindochter van de Amerikaanse actrice Grace Kelly en aan de kant van haar vader, Ernst August van Hannover is ze een afstammeling van zowel koningin Victoria van Groot-Brittannië als van keizer Wilhelm II van Duitsland. Ze is het enige kind van Caroline dat zich prinses mag noemen.