Catherine weer aan het werk

De terugkeer van Catherine wordt door Kensington Palace aangekondigd. „De hertogon van Cabridge gaat 2 oktober op bezoek bij Sayers Croft Trust Forest School en de Wildlife Garden in Paddington”, zo is te lezen op Twitter.

Het is Catherine’s eerste officiële koninklijke bezoek sinds april. In de tussentijd is ze al wel vaker aanwezig geweest bij koninklijke aangelegenheden.