Rob Stenders herhaalt eerste Verrukkelijke 15

Tussen 16.00 en 18.00 uur zendt Stenders de allereerste lijst uit. Daarna vervolgt collega-dj Martijn Richters met de laatste lijst.

De Verrukkelijke 15 was in de jaren tachtig een iconische hitlijst die werd samengesteld door de VARA-dj’s en uitgezonden op Radio 3. Luisteraars konden voorkeuren en tips aandragen per briefkaart. De presentatie was in handen van Jeroen Soer, Rob Stenders, Pieter Jan Hagens en Luc van Rooij.