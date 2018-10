Volkszanger Koos Alberts (71) overleden

In een bericht schrijft Joke: „Vandaag hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van onze aller, allerliefste Koos. Onze grote kanjer die de afgelopen vijf weken heeft gevochten om deze wedstrijd te winnen. Hoe verdrietig was het voor ons om zijn strijd te zien. Deze wedstrijd heeft hij niet kunnen winnen. In het bijzijn van de kinderen, kleinkinderen en familie is hij rustig ingeslapen.”

Ze vervolgt: „Dankbaar voor de grote liefde die we van hem mochten ontvangen en trots op de sportman en artiest die hij in hart en nieren was.”

Eind augustus ging Alberts (71) onder het mes vanwege blaaskanker. Doordat deze operatie erg zwaar was en gepaard ging met veel complicaties, is hij begin september met spoed opnieuw geopereerd. Omdat de situatie zorgelijk was, werd hij ook na de operatie op de intensive care in slaap gehouden. Daarna leek er een kleine vooruitgang te zijn. Volgens zijn vrouw ging hij met kleine stapjes vooruit, maar zoals ze schrijft, heeft hij ’deze wedstrijd niet kunnen winnen’.