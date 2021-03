Contactverbod voor ’echtgenote’ Pete Davidson

Michelle zei eerder deze week dat ze in het huwelijksbootje was gestapt met de komiek en dat ze samen een productiemaatschappij waren begonnen. Pete, vooral bekend van de populaire Amerikaanse sketchshow Saturday Night Live, liet via een woordvoerder weten dat het bericht niet klopte en dat hij de vrouw niet kent.

De dame werd donderdag opgepakt bij de woning van de komiek. Michelle werd een dag later beschuldigd van onder meer stalking en kreeg te horen dat ze bij Pete, en drie andere mensen die bij hem inwonen, uit de buurt moet blijven.