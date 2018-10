Frans Bauer: Koos Alberts was een held

„Een bijzondere man is niet meer”, aldus Frans Duijts. „Een voorbeeld voor vele mensen.” Mick Harren: „Koos, voor altijd in mijn hart! Trots dat ik een album bij jullie thuis heb mogen opnemen”, zegt hij. „Na Hazes een groots icoon verloren!”

Koos Alberts gaf eerder dit jaar tijdens Toppers in Concert zijn laatste grote optreden. „68.000 bezoekers lieten horen en voelen hoe zijn hits zijn geworteld in de Nederlandse samenleving”, staat in een gezamenlijk bericht van De Toppers. „Koos bedankt! R.I.P.” Jeroen van der Boom voegt daar op zijn eigen pagina aan toe: „Rust zacht lieve Koos! Je zei altijd: Je doet ’t goed jongen. Dank daarvoor.”

Lowlands

Veronica-dj Giel Beelen noemt Koos ”één van de liefste mensen uit de Nederlandse muziek.” „Never forget die keer op Lowlands”, herinnert hij zich. „Gedachten zijn bij Joke en de rest van de familie en nabestaanden.”

Ook oud-presentator Henny Huisman heeft goede herinneringen aan Koos. „In mijn hoofd zit meteen zijn grote hit Ik verscheurde je foto. Wat een verdriet voor zijn Joke en de kinderen, groot en klein. Wat een doorzetter was deze lieve man.”