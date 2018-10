André Hazes gaat meer naar Monique luisteren

„Ik heb geleerd om af en toe wat meer naar mijn vrouw te moeten luisteren. Dat is echt geen grapje”, zei André. „Ik heb heel vaak gezegd: ’waar bemoei jij je mee’ of ’wat denk je nou’. Aan het einde van de rit blijkt ze toch altijd gelijk te hebben, wat natuurlijk bloedirritant is.

„Ze is gewoon echt een goed wijf”, vervolgt André. „Ik kan over haar zeiken en zij over mij, maar ik ga geen betere vrouw vinden.”

André en Monique hebben ruim vier jaar een relatie, maar waren eerder dit jaar kort uit elkaar. Het koppel, dat samen een zoontje heeft, vond echter weer de liefde bij elkaar terug.