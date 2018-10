Saskia Weerstand stopt bij 3FM

„The word is out. Ik stop bij 3FM”, kondigt Saskia aan. „Vier jaar achter de schermen en vier jaar op de radio te horen geweest, maar nu kies ik er voor om mijn weekenden samen met Syb en Jeppe door te brengen. Plus meer tijd voor vlogs nu! Yay!”

De 32-jarige Saskia werd eerder dit jaar moeder van zoon Jeppe. Ze was de laatste jaren op 3FM in het weekend te horen op de zaterdag- en zondagavond. Op televisie is ze ook te zien in het programma Zapplive op NPO 3.