Prinses Marie ontmoet Barack Obama

Veel tijd had Obama niet om te blijven hangen in Denemarken. Hij stapte na zijn afspraak weer het vliegtuig in om door te reizen naar Amsterdam, waar hij de grote publiekstrekker was op een groot evenement in AFAS Live. Daar sprak Obama onder meer over leiderschap.

