Michiel Huisman is nog niet klaar in Hollywood

Michiels Hollywood-carrière is nog niet gelukt, benadrukte hij aan tafel bij RTL. „Het is aan het lukken. Je bent nooit klaar. Je ambitie gaat altijd verder. Een droom of ambitie komt uit en dan kijk je weer verder”, zei de 37-jarige acteur, die vanaf 12 oktober in de Netflix-serie The Haunting of Hill House te zien is. „Het gaat heel goed en ik ben heel blij met waar ik ben, maar je doelen reiken steeds verder.”

Een Oscar winnen is daar nog geen onderdeel van. „Dat is zo ver van mijn bed. Ik moet eerst nog leren acteren, hou op”, grapte hij.

Game Of Thrones

Michiel verscheen eerder in series als Nashville, Orphan Black en Game Of Thrones. Of hij ook in het laatste seizoen van Game Of Thrones te zien is, liet hij in het midden. „Ik mag het niet vertellen. Ik weet het niet”, zei hij geheimzinnig. Zijn personage Daario Naharis leeft nog wel, maar moest van Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) op het oostelijke continent Essos blijven en verdween uit beeld.

Een rol in een Nederlandse film ziet Michiel voorlopig niet gebeuren, al staat hij er wel voor open. „Ja waarom niet, het lijkt me te gek. Maar het staat nu niet bovenaan mijn wensenlijst”, zegt hij. Het enige wat hem kan overhalen is ’iets unieks’. „Iets oer-Hollands wat alleen in Nederland kan”, aldus Michiel.