Van Doesburgh en Schuurmans weer in Nieuwe Buren

Eerder werd al gemeld dat ook Anna Drijver, Benja Bruijning, Kay Greidanus, Sarah Chronis en Anneke Blok in het vierde seizoen te zien zijn.

In de nieuwe reeks probeert Eva (Van Doesburgh) een nieuw bestaan op te bouwen. Zij krijgt hierbij hulp van haar nieuwe buren (Drijver en Bruijning). Maar in haar nieuwe leven duiken al snel problemen uit het verleden op, met alle gevolgen van dien. Greidanus en Chronis spelen een nieuw koppel dat in Zonnewijk komt wonen, de plek waar de vorige drie seizoenen zich afspeelden.

Het eerste seizoen van Nieuwe Buren was gebaseerd op het gelijknamige boek van Saskia Noort, de latere reeksen waren originele verhalen. De nieuwe, vierde serie wordt geregisseerd door Bobby Boermans, Jelle de Jonge en Mark de Cloe. Nieuwe Buren 4 is komend voorjaar te zien bij Videoland.