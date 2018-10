Heleen van Royen geeft tips voor eigen seksdagboek

Linda de Mol zelf blikt zaterdag- en zondagmiddag op het festivalterrein in Zaandam terug op vijftien jaar LINDA. Jan Versteegh is twee dagen van de partij om vriendinnen die hun vriendschap willen vieren „in de echt te verbinden.” Patricia Paay en Olcay Gulsen praten in de LINDA.kas, dé ruimte voor intieme gesprekken, over faillissement en online shaming.

Die kas is ook de plek waar Heleen van Royen, schrijfster van Sexdagboek, de festivalbezoeksters tips geeft over het bijhouden van een seksdagboek. Wie nog meer advies voor tussen de lakens zoekt, komt aan zijn trekken in de nieuwe Tuin der Lusten. Daar staan onder meer een aftrekcursus, workshop kutcakes versieren en een mini-cursus erotisch borduren op het programma.

Lisa Loïs, Ali B en de Edwin Evers Band verzorgen optredens.De bezoeksters kunnen verder shoppen en door de Beautywasstraat. Het LINDA.festival vond in 2016 voor het eerst plaats. Toen trok het vrouwenevenement in twee dagen tijd zo’n 12.000 bezoekers.