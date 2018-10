Nicolette Kluijver staat stil bij 34e verjaardag na ziekte

Dankbaar is ze dat ze deze dag mag meemaken, wat voor de tv-presentatrice geen vanzelfsprekendheid is. „Anderhalf jaar geleden had ik longkanker en wist ik niet of ik het zou overleven. Daarom is vandaag heel bijzonder... ik mag vandaag 34 jaar worden. Het is feest!!!!!” Nicolette staat er bewust bij stil en dat betekent geen feestelijke foto’s, maar een foto van haarzelf in het ziekenhuis destijds. „Ik denk vandaag extra aan iedereen die te maken heeft met deze ziekte...”

Vorig jaar mei vertelde Nicolette Kluijver pas hoe erg haar ziekte was. Ze deed eerder dat jaar voorkomen alsof de longkanker zich in een voorstadium bevond, maar dat was niet de waarheid; ze had de dood al in de ogen gekeken, zei ze. „Het was helemaal geen voorstadium, het was super longkanker. Ik was al afscheid aan het nemen”, vertelde ze toen in Van der Vorst ziet Sterren. Om haar kinderen te beschermen, zwakte ze haar diagnose af in het openbaar.