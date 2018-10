Sylvie Meis krijgt Duitse lachers op haar hand

Het zou precies de reden zijn geweest dat Sylvie vorig jaar de Duitse zender RTL moest verlaten: kijkers zouden geklaagd hebben over haar Duits, dat ze na al die jaren nog steeds met een te Nederlands accent zou spreken. Maar dit jaar kondigde de in Hamburg wonende all-round zakenvrouw haar terugkeer aan als jurylid bij het programma Das Supertalent, precies tien jaar nadat ze met dit programma ook startte bij RTL. „Een grotere eer kan ik me niet voorstellen”, zei ze bij haar terugkeer.

Op Instagram deelt ze een fragment van de show van zaterdagavond waarin duidelijk wordt dat ze die rol niet alleen weer met verve wil vervullen, maar dat de diva ook een goede mate van zelfspot beheerst. Als een jongeman uit Beieren de act van zijn groep aankondigt in rap Beiers dialect, kan ze hem maar met moeite verstaan. Na een heel relaas van de man, waarnaar Sylvie aandachtig luistert, reageert ze ad rem: ’Bayern, dat woord heb ik begrepen’, waarop het publiek achter haar in lachen uitbarst.

Wanneer de man vervolgens laat weten dat Hoogduits hem niet zo ligt, durft Sylvie het aan om te beweren dat dat ook ’saai’ is. „Kan ik ook niet zo goed.”