Ryan Reynold’s ’briljante’ reactie op sexy foto Blake Lively

Het is een pikant plaatje: Blake Lively staat strak in pak achter een naakte man die op het aanrecht ligt met zijn benen omhoog en daar tussenin een cocktail in zijn hand houdt. REden voor jaloezie bij haar echtgenoot toch, vraagt af en toe een fan zich af. Als ze de reactie van Ryan Reynolds zouden hebben gezien, waren ze daar niet bang voor geweest.

„Hij ziet er aardig uit. Couple goals”, reageerde de acteur droogjes. Een simpele reactie, maar fans reageerden lyrisch. Naast talloze smileys en ’hahaha’s’ vond een aantal het ’de beste reactie ooit’. „OMG, die reactie maakte me zó hard aan het lachen.” Het is duidelijk, Ryan Reynolds heeft zo mogelijk nog meer fans gemaakt. „Dit is waarom iedereen zo gek op je is.”