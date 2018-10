’Lindsay Lohan probeert kinderen te kidnappen’

Lindsay Lohan Ⓒ Hollandse Hoogte

Sociale media is in rep en roer om het gedrag van Lindsay Lohan. In een filmpje dat zaterdagochtend vroeg op haar Insta Stories verscheen, probeerde ze in Parijs een Syrisch dakloos gezin te helpen, maar het eindigde ermee dat ze de kinderen tegen hun zin bij het gezin wilde weghalen.