Masseur klaagt Kevin Spacey aan voor recente aanranding

De aanklacht komt van een man die al 35 jaar lang als massagetherapeut werkt en verder anoniem wil blijven. Hij zou in de herfst van 2016 door de Oscarwinnaar zijn aangerand, in een privéverblijf in Malibu.

Op de vraag van de masseur of hij nog rekening moest houden met probleemgebieden voor de massage, zou Spacey geantwoord hebben dat hij pijn of ongemak had bij zijn kruis. Vanaf dat moment liep het uit de hand, volgens de aanklacht. Spacey wilde volgens de masseur per se op zijn rug blijven liggen en zou meerdere malen de hand van de masseur gepakt hebben om die naar zijn geslachtsdelen te brengen.

De masseur zou in shock hebben gevraagd waar hij mee bezig was en gezegd hebben dat het belachelijk was wat Kevin Spacey deed. Daarop zou de acteur hem bij zijn schouders gepakt hebben en geprobeerd hebben hem te kussen en nogmaals aan te raken. Toen de masseur wilde vertrekken, blokkeerde hij de deur en vroeg hem om seks met hem te hebben. De masseur zou daarop alsnog de ruimte ontvlucht zijn, met zijn massagetafel, maar zonder verdere spullen.

Onderzoek

Woordvoerders van de acteur hebben nog niet in de Amerikaanse media gereageerd op de aanklacht. Op het moment wordt er al onderzoek gedaan naar andere aanklachten tegen Kevin Spacey in Los Angeles en Londen. Meer dan twaalf mannen hebben hem beschuldigd van ongewenst seksuele intimiteit. Een eerdere aanklacht werd geen zaak, omdat ze verjaard waren, anders dan deze aanklacht van aanranding en vrijheidsberoving.

De eerste acteur die naar buiten kwam met een #metoo-verhaal over Spacey was Star Trek-ster Anthony Rapp. Rapp zou in 1986 door Spacey zijn misbruikt en was toen veertien jaar oud. Spacey verdedigde zich met een verklaring waarin hij onder meer uit de kast kwam. De homoseksuele geaardheid van de acteur was al jaren een publiek geheim in Hollywood. Als gevolg van de berichtgeving verloor Kevin Spacey zijn rol en betrokkenheid bij de succesvolle Netflix-serie House of Cards en werden zijn scénes uit de film All the Money in the World gesneden.

