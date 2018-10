Dochter Obama uit videoclip geknipt

Malia Obama zou dansend en playbackend met een stoere beanie op haar hoofd gespot zijn in de clip Walking on Air, meldde de BBC vrijdag. De band achter de clip zou van haar universiteit Harvard bezocht hebben, waar zij momenteel in haar tweede studiejaar zit. Maar fans die daarop enthousiast naar het filmpje zochten, raakten ernstig teleurgesteld. „Malia is uit de video gemonteerd, we kunnen horen dat er een sprongetje zit op 1:39 en 1:55”, reageert iemand. „Dus ik kwam hier voor niets, zoals de meesten.”

De teleurstelling is bij de kijkers dan ook groot. „Ik kwam hier om OBAMA te zien, niet die andere zooi. Ze hebben het alleen maar voor de views gedaan.” Maar dat is volgens een andere fan ook weer niet waar. „Ze zijn vast gevraagd om het te verwijderen.” Dat zou passen in het beleid van de Obama’s: ze houden hun dochters Malia en Sashia zoveel mogelijk uit de publiciteit.

In elk geval kan de band deze publiciteit wel goed gebruiken, want tot nu toe bereikten ze met hun meest populaire liedje op Spotify niet meer dan tweeduizend luisteraars. Maar met de clip Walking on Air hebben ze nu al meer dan tweehonderdduizend kijkers bereikt. Heeft Malia haar dienst toch bewezen.