Twan Huys per week minder kijkers

Het was puur aan de The Voice-special te danken - de aflevering waarin de winnaar van The Voice Senior werd bekendgemaakt - dat Twan Huys in zijn tweede week het gemiddelde wist op te krikken naar 682.000. De eerste week bereikte hij gemiddeld 533.000 kijkers, maar de derde zakte dat naar 463.000 en afgelopen week daalde dat nog eens naar 424.000 kijkers, ondanks het relletje tussen Theo Hiddema en Peter R. de Vries woensdagavond.

Tv-kenner en voormalig regisseur van talkshows als Barend en Van Dorpen Pauw en Witteman Bert van der Veer zei na Huys’ eerste week in deze krant al dat het ’heel moeilijk wordt, als je in de eerste week niet kan verbeteren met eyecatchers’. Topman Sven Sauvé liet eerder echter weten dat RTL de beslissing voor Twan voor de lange termijn heeft genomen. „Wij hebben ontzettend veel vertrouwen in Twan, en zo’n programma staat niet in één keer. Dan ga je niet op basis van de eerste weken zware conclusies trekken.”