Mark Rutte te gast bij jubileum Spijkers met Koppen

De minister-president praat met de presentatoren over het thema van de jubileumshow, Hoop. Presentator Dolf: „Als er iemand hoop en vertrouwen uitstraalt, is hij het wel. Ik vraag me dan af: is dat allemaal op vage koopkrachtcijfers gebaseerd?” Felix: „Hoe gaat bij ervoor zorgen dat Nederland niet onder water komt te staan en dat we niet naast elkaar, maar met elkaar gaan leven?”

Ook andere gasten laten hun licht schijnen op het thema, waaronder politica Liliane Ploumen, ’stembevrijder’ Jan Kortie, geluksgoeroe Leo Bormans en cabaretiers Daniel Arends, Niels van der Laan en Jeroen Woe. Rowwen Hèze, Stef Bos en Jett Rebel treden op.

Spijkers met Koppen 30 jaar is op 7 oktober 2018 tussen 16.00 en 18.00 uur te zien in Carré en live te horen bij BNNVARA op NPO Radio 2. De kaarten zijn inmiddels uitverkocht.