Tomb Raider-acteur neergestoken

In een video die rondgaat op Weibo, een populair Chinees sociaal medium, is te zien dat een man vastberaden op Yam afloopt en hem neersteekt. De aanwezige beveiliging wist direct in te grijpen en de man vast te houden. Het motief van de dader is onbekend.

Lester Mo, de manager van Yam, laat weten dat hij buiten levensgevaar is, maar wel naar het ziekenhuis is gebracht. „Hij is in zijn maag gestoken en heeft ook een snee in zijn rechterhand. Hij is de hele tijd bij bewustzijn gebleven”, legt Mo uit.

Yam is inmiddels geopereerd en wordt nog behandeld voor de verwondingen aan zijn hand.

