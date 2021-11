Premium Het beste van De Telegraaf

Bella Hadid: ’Elke dag vloeien de tranen’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Hoewel Bella Hadid normaal gesproken schittert op catwalks en in fotoshoots, heeft het model nu een minder fraaie kant van zichzelf laten zien. Op sociale media deelde ze een collage met foto’s waarop te zien is dat ze aan het huilen is. „Dit is hoe het er elke dag en elke avond aan toe gaat, al een aantal jaar nu.”