Michiel van Erp maakt film over eigen vriendengroep

De regisseur maakt deze week zijn debuut met de bioscoopfilm Niemand in de stad, over een groep studenten die hun weg zoeken in het leven. „Het is de tegenpool van Niemand in de stad en geïnspireerd op onze eigen vriendengroep”, stelt Van Erp. „Mensen van een jaar of vijftig, die elkaar al kennen sinds hun studietijd. Mannen, vrouwen, ex-vrouwen, tweede partner, derde leg, noem maar op. En die komen in een huis in Frankrijk samen op een surprisefeest van een vriend die vijftig wordt.” De vriend vertelt dat hij geselecteerd is voor een missie die naar Mars gaat. „Het blijkt ook dat hij nooit meer terugkomt: het is een enkele reis.”

Dit leidt tot veel consternatie onder de vrienden. „Hij vindt dat hij een heel mooi leven achterlaat om iets te doen wat werkelijk betekenis heeft voor de wereld. Het gaat over thema’s als vriendschap, loyaliteit, voor elkaar zorgen, verantwoordelijkheid nemen en het recht om voor jezelf op te komen.”

Elon Musken

Blok en Van Erp werken nu aan het scenario. „We zijn nog heel erg aan het zoeken naar de balans”, vertelt Blok in hetzelfde interview. „Want het is zo’n groot iets om naar Mars te gaan. Het heeft een behoorlijke vlucht genomen met de Elon Musken van deze wereld.” Blok heeft ter voorbereiding gepraat met iemand die bij de laatste driehonderd kandidaten voor de Mars One-missie zat. „Dat waren mensen die een goede baan en een gezin hadden, dus ik vroeg me af waarom dat ze dat allemaal wilden opgeven. Het antwoord lag voor de hand: omdat het kan. Ik denk dat het diep in de mens verankerd ligt om altijd verder te willen onderzoeken.”

Het is nog niet bekend wanneer de film gedraaid moet worden.