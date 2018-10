Halfzus wil Meghan ontmoeten in Londen

De 53-jarige Samantha, die haar zus al meer dan een decennium lang niet heeft gezien, was in mei niet welkom op de bruiloft van Harry en Meghan. Nu hoopt ze toch haar halfzus te zien om de gezondheidstoestand van hun vader Thomas te bespreken.

LINK:familie-blijft-meghan-s-achilleshiel

Samantha’s woordvoerder laat op Twitter weten dat er geen reactie is gekomen op het verzoek. Een bron vertelt hierover tegen Daily Mail: „Er is echt geen enkele kans dat Meghan zichzelf zal verlagen en haar halfzus wil zien. Samantha neemt zichzelf in de maling als ze denkt dat er ook maar een mogelijkheid is om samen te zijn met Meghan of iemand van de koninklijke familie.”

Samantha is al langere tijd een doorn in het oog van Meghan, vanaf het moment dat de hertogin een relatie kreeg met Harry in 2016. Zo beschuldigt ze Meghan er van dat ze haar familie negeert sinds ze werkzaamheden verricht voor de koninklijke familie. Online schreef haar boze halfzus daarover: „Ik ben blij dat je zoveel tijd hebt om rond te rennen voor anderen, terwijl je je eigen vader negeert. Hoe kun je zo koud zijn?”