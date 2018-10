Holly Mae Brood en Soy Kroon winnen DDD

Holly en Soy wisten ook in de finale van begin tot eind indruk te maken. De show begon met een solo van Holly. Lady Gaga’s Applause leverde de actrice, die van kinds af aan danste en een dansopleiding afrondde, een perfecte score van drie tienen op. Zo sloot Holly ook af. Haar vertolking van WTF van Missy Elliott en Pharrell Williams, waarop ook Soy danste, werd eveneens beloond met drie tienen.

„Dit is het allerfantastische ooit”, jubelde Holly. „Ik ben zo blij dat ik dit heb mogen doen. Ik heb zo van dansen gehouden en op een gegeven moment ben ik dat kwijtgeraakt. Dit heeft alle kriebels weer teruggebracht en ik vind het zo vet.” Soy had „nooit verwacht” Dance Dance Dance af te sluiten met een trofee in zijn handen. „Ik heb een nieuwe liefde gevonden en dat is dansen. Ik wil iedereen bedanken voor de kansen die ik heb gekregen, voor de uitdaging. Het was zo vet.”

Naast een trofee wonnen Holly en Soy 100.000 euro voor een goed doel naar hun keuze. Het stel besloot eerder al te dansen voor Spieren voor Spieren. De eerdere afvallers, onder wie Britt en Urvin, kregen 25.000 euro voor hun goede doel, de Nierstichting.

Aan de vierde reeks Dance Dance Dance deden ook Miljuschka Witzenhausen en London Loy en Marlayne Sahupala en Patrick Martens mee. Bridget Maasland en Jelle de Jong waren dit jaar de eerste afvallers.

