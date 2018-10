Genieten van ‘anale kip’ in Frankrijk

Soms zijn het de kleine dingen die de keuze voor een locatie bepalen, zo laat Martine ons weten terwijl ze de zaken in Friesland afrondt. ,,We wilden naar een land waar je geen sneeuwschop nodig hebt en waar de was altijd buiten kan hangen”. En die plek is Zuid-Frankrijk. Nu heb ik daar vrienden wonen die in de winter af en toe gerust te maken hebben met sneeuw en ook met dagen dat de was niet buiten kan hangen, dus dat wordt nog wat!

Het huis, 1300 kilometer van De Tike (Friesland) met een flinke lap grond eromheen was een koopje. Slechts 110.000 euro moest ervoor afgetikt worden. Er is een verbouwingsbudget van 45.000 euro en daarmee moeten zowel de woning, die wat achterstallig onderhoud heeft, en twee appartementen tiptop gemaakt worden. Martine laat een baan als zelfstandig tekstschrijver achter (waarom zou je dat werk eigenlijk niet vanuit Frankrijk voortzetten?) en Jan is er wel klaar mee dat hij al 25 jaar glaszetter is. Hij snakt naar rust. ,,Altijd maar werken, werken, werken, ik wil een ander leven.”

Bij Martine kwam de wens om het roer om te gooien nadat ze tijdens een routine-operatie een hartstilstand kreeg en na een lange reanimatie eerst in een kunstmatige coma werd gehouden. Bij terugkeer in deze wereld wist ze het: onze buitenlanddroom gaan we nu waar maken, nu zijn we er nog, nu kan het nog. ,,We willen iets opbouwen wat van je samen is en vooral genieten”. Het stel is tien jaar samen en heeft kinderen uit eerdere relaties, maar dat belet hen niet om te vertrekken.

En dan kabbelt het programma voort. Binnen een week is water en stroom geregeld, de ondieren worden vakkundig (met een bezem) weggewerkt en de rioleringsproblemen zijn ook voorbij zodra de septische tank geplaatst is. O ja, er is nog even een storm die de partytent, die gebruikt wordt als werkplaats, kapot blaast, maar dan heb je de ellende eigenlijk wel gehad. In het persoonlijke zijn er nog wel wat verdrietige dingen, die ook – vanwege het tegenwicht? – in het programma uitgemeten worden.

We zien de doorgaans zeer goedlachse Martine even op de bank aan een col breien: ,,Mijn zusje van veertig heeft plotseling te horen gekregen dat ze borstkanker heeft. Dat is een heel heftig bericht, je verwacht niet dat je kleine zusje zo ziek wordt en dat je er niet even kunt zijn om te helpen of een bakje koffie te doen. Maar dan doe ik maar een extra WhatsAppje en ga ik breien. Dat is de andere kant van emigratie en dat vind ik heel heftig. En een vriendin van me heeft vorige week haar man verloren, 51 jaar en je bent er niet”, somt ze alle ellende op. Voor de rest redt het broodnuchtere stel het prima. Natuurlijk loopt de verbouwing een paar maanden uit, maar dat lijkt niet te deren. Als de eerste gasten komen is het allemaal af en bevalt het nieuwe leven geweldig. ,,Het moeten is eraf, het overtreft onze verwachtingen”, is de conclusie van stel.

Hoogtepunt

Het bereiden van de zogeheten ‘kip anaal’ (ja, dat hoorde ik toch echt). Klinkt niet echt heel fris. De kip wordt met haar kont op een soort standaard geprikt. Martine heeft er niet veel verstand van, maar Jan biedt de helpende hand met de gouden tip: hij moet in het achterste, want dat is anaal en hij moet er echt diep in. Bedankt Jan, soms kun je ook wat te veel informatie geven.

Dieptepunt

Dan heb je de boel echt leuk opgeknapt. Het huis ziet er van buiten uit als een paleisje en dan komen de eerste gasten. En hoe ga je ze dan verwelkomen? Juist, Martine in een soepjurk zonder mouwen in de kleuren geel en groen met daaronder een rode – duidelijk zichtbare – bh. Aan haar voeten enkellaarsjes. En Jan? Die komt aangesjokt in zijn kloffie. Luchtig en casual is handig, maar niet als je mensen moet ontvangen.

Verrassing

Martine blijkt verbazingwekkend goed Frans te spreken. Geen gestuntel in winkels of met gasten. Jan daarentegen besluit om in Frankrijk via zijn mobieltje een taalcursus te doen, terwijl hij aan het schilderen is. Wel een beetje jammer dat hij geeneens weet wat voltooid verleden tijd is. Maar Martine, gehaaid als ze is, geeft wel even de uitleg: voltooid is klaar, af. En verleden tijd is geweest. Net zoals in ‘Ik heb vannacht genoten’. Oké..