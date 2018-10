Gwyneth Paltrow trouwt Brad Falchuk

Bij de ceremonie die plaatsvindt bij het vakantiehuis van Gwyneth, zijn diverse bekenden uit de filmwereld aanwezig, waaronder Steven Spielberg en Robert Downey Jr., die bij hun aankomst bij de locatie gezien zijn. Benji Madden is ook gespot, zonder Cameron Diaz. Uiteraard ontbreekt buurman Jerry Seinfeld niet bij de grote dag van de actrice en de producer.

In de tuin van het landhuis waren drie grote witte tenten geplaatst, volgens Daily Mail zijn is er een bestemd voor de ceremonie, de tweede voor de receptie en de derde voor het personeel. Vrijdagavond genoot het stel van hun oefendiner bij Jerry Seinfeld thuis, die naast Gwyneth woont. Diezelfde Britse krant schrijft dat Gwyneth het vakantiehuis tijdens haar huwelijk met Chris Martin in 2006 heeft gekocht voor een slordige 5,4 miljoen dollar.

Gwyneth en Brad zijn al vier jaar samen. Hiervoor was ze ruim tien jaar getrouwd met Coldplay-zanger Chris Martin, met wie ze twee kinderen heeft, Apple (14) en Moses (12). Brad heeft ook twee kinderen uit een eerder huwelijk, Brody en Isabella.

In april was het vrijgezellenfeestje van Gwyneth, waarbij ook vriendin Daniëlle Oerlemans een van de genodigden was in het luxe strandresort in Mexico.

Bekijk ook: Danielle Oerlemans bij vrijgezellenweekend Gwyneth Paltrow