Geluidsopname Weinstein: ’Je laat grote kansen schieten, als je me niet vertrouwt’

Toen Gutierrez in 2015 aangifte deed van aanranding door Weinstein, nam het New York Police Department die aangifte serieus genoeg om het model de volgende dag met opnameapparatuur weer op de filmproducent af te sturen. In zijn podcast The Catch & Kill laat journalist Ronan Farrow een deel van dit gesprek horen. „Ik zal je mentor zijn, als je tijd met me wil doorbrengen. Ik zal je alles leren, maar in ruil moet je wel met me relaxen. Samen plezier hebben”, klinken Weinsteins woorden tegen het model. Waar doelt de filmproducent precies op? „Ontspannende dingen. Massages bijvoorbeeld.” Duidelijk is te horen hoe Weinstein probeert zijn slachtoffer te manipuleren: „Je laat grote kansen schieten, als je me niet vertrouwt.”

Beluister het fragment hieronder.

In 2017 publiceerde The New Yorker een groot gedeelte van het bewuste gesprek. Te horen is hoe Weinstein toegeeft dat hij Gutierrez’ borsten heeft betast en gewend is dit te kunnen doen.