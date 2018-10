Ruim 1,3 miljoen kijkers voor finale Dance Dance Dance

Dat is iets minder dan vorig jaar, toen de finale bijna 1,5 miljoen kijkers trok. Het dansprogramma van RTL 4 behaalde een vierde plek in de lijst van best bekeken programma’s die avond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het duo wist in de finale Britt Scholte en Urvin Monte te verslaan. Naast een trofee wonnen Holly en Soy honderdduizend euro voor een goed doel naar hun keuze. Eerder besloten ze al het geld te doneren aan Spieren voor Spieren.

Kickbokser Rico Verhoeven, die zijn wereldtitel prolongeerde op het Glory 59 kickboksgala, trok zaterdag ook ruim een miljoen kijkers. De 29-jarige Brabantse zwaargewicht, bijgenaamd The King of Kickboxing, versloeg in de Johan Cruijff ArenA zijn Braziliaanse uitdager Guto Inocente op punten. De wedstrijd werd uitgezonden door Veronica.

Best bekeken programma van de zaterdagavond was het NOS Journaal van 20 uur (1,7 miljoen kijkers), gevolgd door Studio Sport Eredivisie (1,47 miljoen) en Ik vertrek (1,45 miljoen).