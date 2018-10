’Zayn Malik had geheime sekssessie met 16 jaar oudere masseuse’

Maar Zayn (25) heeft volgens de Italiaanse masseuse en ex-burlesque-danseres weinig moeite gehad om eroverheen te komen. Hij had haar via zijn assistente in eerste instantie geboekt als masseuse, maar verleidde haar al snel tot meer, door haar te zeggen dat hij ’gek is op meiden met een groot achterwerk’ en haar zijn ’Italiaanse godin’ te noemen. Hij zou haar gesmeekt hebben om expliciete selfies te maken en haar hebben laten weten graag eens een trio doen.

„Ik was onder de indruk”, vertelde Enrica Petrongari aan The Sun. „Hij kon elk meisje krijgen dat hij wilde en hij was met Gigi, die ongelooflijk mooi is. Dus ik was verrast door zijn aandacht; ik als 41-jarige vrouw met rondingen. Maar na een tijdje besefte ik dat hij me gewoon gebruikte. Na de seks was hij onbeleef en ongeïnteresseerd.”

In juni lieten Gigi Hadid en Zayn Malik nog weten samen te zijn en ook verschenen ze onlangs samen op de cover van Vogue.

