Ex Katie Price: ’Zij bedroog mij vermoedelijk al eerder’

Vanwege het overspel van Kieran Hayler met twee van haar beste vriendinnen en met haar nanny, besloot Katie Price vlak voor hun vijfjarig jubileum van hem te gaan scheiden. Destijds speelde Katie Price het slachtoffer maar nu laat Kieran doorschemeren dat zij wel eens degene zou kunnen zijn die vreemd ging. Hij noemt de naam van een Ierse voetbalspeler met wie Katie achter zijn rug een paar nachten zou hebben doorgebracht.

Kieran Hayler twijfelt aan Katie’s trouw tijdens hun relatie Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij wil zelfs niet bevestigen of hij inderdaad de vader is van Katie’s dochter Jett (5). „Ik heb een vaderschapstest gedaan, maar ik ga de resultaten niet delen. Het leidde ertoe dat ik ging geloven dat ze me bedrogen had voordat ik haar bedroog. Maar dat is alles wat ik kan zeggen, want ik weet het niet zeker.”

Zelf ontkende Katie Price vijf jaar geleden dat ze een DNA-test zouden hebben gedaan voor Jett. „Het is belachelijk en niet leuk voor Jett als ze opgroeit. Kieran is absoluut de vader, ik hoef dat niet eens te verdedigen.”

Bekijk ook: Katie Price komt niet van ex af