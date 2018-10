Serena Williams gaat topless voor campagne

Ze heeft haar handen over haar borsten gelegd terwijl ze het liedje I Touch Myself zingt van The Divinyls. Het moet vrouwen eraan herinneren zichzelf regelmatig te onderzoeken op eventuele borstkanker. „Ja, ik stap hiermee uit mijn comfortzone, maar dat wilde ik doen omdat dit onderwerp alle vrouwen aangaat, van alle kleuren, van over de hele wereld.”

„De sleutel is om er vroeg bij te zijn, dat redt zoveel levens. Ik hoop gewoon dat dit helpt om vrouwen daaraan te herinneren.”

De muziekvideo is onderdeel van het project I Touch Myself. „Ter ere van diva Chrissy Amphlett, die overleed aan borstkanker en ons haar hit gaf om vrouwen eraan te herinneren hun gezondheid op de eerste plaats te zetten.”