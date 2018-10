Claire Foy leeft met extreme angst

Dat vertelt de 34-jarige actrice, die nu naast Ryan Gosling als de vrouw van Louis Armstrong schittert in de film First Man, in een interview met The Guardian. De vrees zou begonnen zijn op haar achtste, toen haar ouders scheidden. Ze vond houvast door iedereen om zich heen te pleasen en alleen maar ’lief te zijn’.

Dat ze in haar tienerjaren ook nog een paar ernstige ziektes had, een goedaardige tumor achter een oog, jeugdartritis waardoor ze een tijdje op krukken moest lopen, hielp ook niet mee. Het droeg allemaal bij aan een grote angst, die alleen maar erger werd toen ze ouder werd. „Het is totaal niet logisch. Het is alleen maar een gevoel in je buik, dat gevoel dat zegt dat je het niet kunt, omdat je ’dit’ of ’dat’ bent. Het is mijn geest die overuren maakt en met elke gedachte aan de haal gaat.”

Het acteren maakte het zelfs nóg erger, vertelt ze, daar moest ze alle controle loslaten. „We vinden succes zo’n geweldig iets en denken dat je speciaal bent als je succesvol bent. Terwijl dat echt niet zo is. Ik vond dat erg verwarrend: het succes had me totaal niet veranderd. Al die oude shit ging gewoon door.” Pas toen Claire besloot een therapeut te zoeken voor haar angst, werd het beter. „Ik kan me nu van mijn angst distantiëren. Het is er nog steeds, maar ik vecht er niet meer mee.”

De film First Man met Claire Foy verschijnt 11 oktober in de Nederlandse bioscopen.