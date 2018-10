Prins Carlos trots op eerste optreden dochter Cecilia

Die bracht zaterdagmorgen in gezelschap van haar moeder prinses Annemarie een bezoek aan het bergdorpje Berceto, gelegen tussen La Spezia en Parma. De vierjarige prinses is sinds vorig jaar gravin van Berceto. „Ontzettend gaaf hoe zij haar eerste bezoek heeft gedaan”, aldus prins Carlos na afloop in het Palazzo dalla Rosa Patri in Parma.

Burgemeester Luigi Lucchi van het tweeduizend inwoners tellende plaatsje had een kindvriendelijk programma opgesteld voor Cecilia, met als een van de hoogtepunten een kop warme chocolademelk met slagroom. „Maar ze keek ook haar ogen uit in het museum en was heel blij met de souvenirmunt die ze kreeg”, vertelde prinses Annemarie.

’’t Moet leuk blijven’

Vorig jaar was het de beurt geweest van oudste dochter prinses Luisa Irene om kennis te maken met Castell’Arquato, waarvan zij de titel draagt als markiezin. Ook toen was het een gezellig moeder-dochter uitje, waarbij de hertog en hertogin van Parma hun kinderen spelenderwijs laten kennismaken met de voormalige hertogdommen waaraan de familie de naam ontleent. Carlos is in naam hertog van Parma en Piacenza, en bezoekt deze Italiaanse plaatsen elk jaar.

Voor zoon prins Carlos Enrique (2) was het nog te vroeg om mee te komen naar Italië, aldus vader Carlos. „Daarvoor moet hij iets ouder zijn. Dat hebben we met de meisjes ook gedaan. Even wachten tot ze kunnen lopen en er iets meer van begrijpen.” Luisa en Cecilia hadden zaterdagmiddag ook ’vrij’. Ze hoefden niet met hun ouders en oom prins Jaime en tante prinses Viktória mee naar de mis in de Steccata. Vrijdag waren ze wel mee naar de kerk geweest in Piacenza. „Het moet leuk voor ze blijven”, wist Annemarie.