Dit gaat Bill Cosby in gevangenis leren

Volgens de site gaat Cosby een behandeling volgen die heet Verantwoord leven: Een programma voor zedendelinquenten. Daarin zijn zeven fases, waaronder bijvoorbeeld gedragstechnieken, meeleven met slachtoffers, seksueel onderwijs en terugvalpreventie.

Volgens het Pennsylvania Department of Corrections, een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor programma’s in de gevangenis die gevangenen moeten helpen terugkeren in de maatschappij, zal de gevallen komiek eerst een evaluatie ondergaan om te bepalen in welke risicocategorie hij valt en welke behandeling daarbij past.

Hoog-risico

Als hij in de gemiddeld-hoog of hoog-risico-categorie valt, dan moet hij alle zeven fases van het programma doorlopen. Valt hij in een lagere categorie, dan hoeft hij slechts drie onderdelen te doorlopen: verantwoordelijkheid nemen, seksueel onderwijs en terugvalpreventie.

Afgelopen dinsdag werd Cosby veroordeeld tot een straf van minimaal drie en maximaal tien jaar. Vrouwen die hem beschuldigd hadden, waren aanwezig in de zaal bij het uitspreken van het vonnis. Dat weerhield Cosby er niet van direct na het horen van het oordeel alweer grapjes te maken met zijn team.