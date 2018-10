Cardi B voor het eerst weer op podium na bevalling

De rapper was een van de hoofdacts tijdens een festival in Central Park in New York. Ze mocht dan een en al zelfvertrouwen uitstralen in een felrode outfit, ze deelde het publiek wel eerst mee dat ze een zenuwinzinking had. Of dat nou waar was, of een grap; ze sloeg zich er in elk geval als een echte professional doorheen.

Afgelopen week trad Cardi B nog wel op in Parijs bij een show op Paris Fashion Week. Maar het optreden van zaterdagavond was haar eerste echte grote concert, sinds ze in juli baby Kulture kreeg van haar vriend rapper Offset.

De enige kritiek die sommige fans gaven op het concert in New York, was dat ze hier wel optrad, terwijl ze de tour die ze dit najaar zou doen met Bruno Mars heeft gecanceld. Ze legde hierop uit dat touren veel zwaarder is voor haar dan een eenmalige show. Bovendien kan ze op een tour haar baby niet meenemen en wilde ze die ook nog niet alleen laten.

Andere artiesten op het festival waren The Weeknd, Shawn Mendes, Janelle Monae, Janet Jackson en John Legend.