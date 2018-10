Isa Hoes verdedigt grap bij facelift-reclame

In een video op Instagram waarin ze specifiek de naam van de kliniek noemt, vertelt Isa Hoes lovend over een ’fantastische faceliftbehandeling’ en grapt ze dat het niet meer kost dan een goeie tas. Dat kwam haar op kritische reacties te staan van mensen die zeker ’geen duizend euro’ neertellen voor een tas. Ook vinden ze het jammer dat ze reclame maakt zonder dat erin eerste instantie bij te vermelden.

„Ik kocht een nieuwe rugzak op Koningsdag voor €4!”, reageert iemand, die het desondanks ’superfijn’ voor Isa vindt dat ze dit kan doen. „Ik zou wel willen, maar ik denk dat je je vergist in wat een tas kost of een tas kost voor de gewone mens, lieve Isa”, vindt een al even sympathieke fan. Anderen zijn minder subtiel. „Zo, beetje glad reclame praatje...haha! (...)Foute filmpjes zeg, lachwekkend.”

In een bijschrift bij een voor- en na-foto erkent ze dat haar grap over de tas mogelijk misplaatst is. Ze legt hierbij uit dat ze begrijpt dat het voor veel mensen een heleboel geld is. „Als er iemand hard werkt, ben ik het, dus ik schaam me nergens voor.” In een aantal hashtag laat ze nog weten zelf nooit een dure tas gekocht te hebben en dat het haar niet kan schelen of het nu wel of geen reclame is.