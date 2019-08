Concerten Plácido Domingo gecanceld

Domingo (78) is sinds 2003 algemeen directeur van de LA Opera en vervulde daarvoor de rol van artistiek directeur. Beide banen gaven hem macht, wat volgens zijn aanklagers leidde tot seksuele intimidatie en onacceptabel gedrag. De vrouwen menen dat hij hen forceerde tot seksuele daden, om zo een belangrijke baan te krijgen waarvoor hij kon zorgen. Wanneer ze dat weigerden kregen ze de baan niet.

Op dinsdag maakten zowel de Philadelphia Orchestra en de San Francisco Opera bekend dat ze alle optredens van de wereldberoemde operazanger hebben afgezegd. De Metropolitan Opera van New York wil eerst het onderzoek van de LA Opera afwachten voordat er wordt overgegaan tot eventuele maatregelen. In principe treedt hij volgende maand op in The Met, maar of dat daadwerkelijk gebeurt valt nog te bezien.

Wederzijdse instemming

Domingo noemt de beschuldigingen aan zijn adres „inaccuraat”. „Toch is het pijnlijk om te horen dat ik mogelijk iemand van streek heb gemaakt of ongemakkelijk heb laten voelen - ongeacht hoe lang geleden en ondanks mijn beste bedoelingen. Ik dacht dat al mijn interacties en relaties altijd welkom en met wederzijdse instemming waren.”

De operazanger wordt door negen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, meldde persbureau AP. De incidenten zouden zich over een tijdspanne van dertig jaar hebben voorgedaan, en zouden zijn begonnen in de jaren tachtig.