Jan Nagel: vertrek Meurders is grote blunder

„Het gaat hier om pure leeftijdsdiscriminatie”, zegt Nagel, die twintig jaar lang RTV-hoofd informatie was bij de VARA. „Bij Feyenoord stelt men een oudere speler als Dirk Kuyt op ondanks zijn leeftijd als hij goed genoeg en populair is. Maar bij de publieke omroep leeft men niet in de moderne tijd maar nog in de vorige eeuw toen 72 jaar echt oud was.”

Het nieuws over het vertrek van de 71-jarige Meurders heeft tot veel boze reacties geleid. Ook veel luisteraars van Spijkers met Koppen hebben het over leeftijdsdiscriminatie. Meurders moet het BNNVARA-programma met ingang van volgend jaar het veld ruimen omdat de NPO jongere luisteraars wil trekken.

Knop om

„De opmerking van een van de medewerkers dat het debiel is, klinkt wat hard maar slim is het in geen geval”, stelt Nagel. „En het AD, dat de maatregel een ’intellectuele flater’ noemde, is veel te matig. Het is ronduit een grote blunder.”

De 50PLUS-senator noemt het ’absurd’ dat iemand zijn baan op moet geven alleen vanwege zijn leeftijd. „Net zo goed als de uitstekende commissaris van de Koning Max van den Berg moest vertrekken omdat hij zeventig jaar werd, terwijl hij midden in de discussie over de schade door gaswinning in Groningen zat. Er zal een knop in Nederland om moeten wat leeftijden betreft.”