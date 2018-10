Blueslegende Otis Rush (84) overleden

Rush stond bekend als de architect van de West Side Chicago blues in de jaren vijftig en zestig. Zijn eerste opname in 1956, I Can't Quit You Baby, op Cobra Records behaalde de zesde plaats in de Billboard R&B Charts. Daarna brak hij internationaal door. Veel van zijn songs worden gezien als bluesklassiekers.

Hij beïnvloedde met zijn muziek onder anderen Carlos Santana, Eric Clapton en Stevie Ray Vaughan.