Minst bekeken uitzending Ik Hou Van Holland ooit, Rob Kemps toch dolblij

„Wauw!! nummer 8 in de kijkcijfer top 10 wat ben ik blij”, schrijft Kemps via Instagram. „Gelukkig heeft iedereen door dat ik het op m’n eigen manier invul en natuurlijk is dat wennen maar wat wil je....”, vervolgt hij. Aan het begin van de uitzending deelde Kemps mee „stiknerveus” te zijn. Op zijn Insta Stories deelt hij ook verschillende reacties van kijkers op Twitter, die ook vaststellen dat de Snollebollekes-zanger het ’anders’ doet, maar over het algemeen vrij positief zijn over de ’rustigere’ Rob Kemps.

De nieuwe aflevering van Ik Hou Van Holland is de minst bekeken aflevering ooit van het programma. Jarenlang was de spelshow met Linda de Mol aan het roer goed voor een miljoenenpubliek op RTL 4. Nadat het programma met De Mol mee verhuisde naar SBS6, trok het eerste seizoen op die zender nog 1,2 miljoen kijkers gemiddeld. De tweede reeks kon gemiddeld 847.000 kijkers boeien.

Toch deed Rob Kemps het met zijn show beter dan Lego Masters op RTL4 op hetzelfde tijdstip dat slechts 478.000 kijkers wist te trekken. De winnaar op primetime was Ik Vertrek XL. Dat programma was goed voor 979.000 kijkers.

Kemps vervangt Linda de Mol in Ik Hou Van Holland. Zij legde haar tv-klussen in januari voor onbepaalde tijd neer nadat bekend werd dat haar inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag op de vloer van talentenjacht The Voice of Holland. De presentatrice maakt zondagavond haar comeback op televisie met een uitzending van Miljoenenjacht.