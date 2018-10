Nicolae en Alina hebben koninklijke bruiloft

Nicolae en bruid Alina-Maria, die eind vorig jaar al voor de wet trouwden, hadden er echter alles aan gedaan om de kerkelijke inzegening van hun huwelijk koninklijke allure te geven. Zo was er een witte calèche ingehuurd om na afloop van de Roemeens-orthodoxe plechtigheid in de Sfant Ilie kerk een rijtoer te maken door het vanwege zijn koninklijke kastelen bekende Sinaia. Ook was er een heuse balkonscène, waar een royale kus werd uitgewisseld.

Er viel voor het bruidspaar veel te wuiven, want er waren al vroeg honderden mensen op de been om hen toe te juichen en te zien. Ook verstokte monarchisten waren naar Sinaia gekomen. Zij scandeerden Nicolae's naam en riepen om herstel van de monarchie. Dat dit uitgerekend gebeurde bij het huwelijk van de uit de lijn van troonopvolging geplaatste enige kleinzoon van de vorig jaar overleden laatste koning Mihai, mag het afwezige hoofd van het koningshuis Margareta zien als afkeuring van afwezigheid.

Via sociale media had Nicolae zijn huwelijk al weken onder de aandacht gebracht, waarbij hij niet vergat de sponsors en contribuanten van bijvoorbeeld wijn, de bruidstaart en het eten te noemen. De Roemeense media, die hem merendeels nog steeds aanduiden als prins, lieten zich de buitenkans van een 'koninklijk' huwelijk niet ontnemen en noteerden gretig alle details, en zonden de plechtigheid via YouTube ook rechtstreeks uit.

