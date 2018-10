'Vaders maanlanding was business as usual'

Rick Armstrong was destijds twaalf jaar, Mark zes. Inmiddels zijn de twee ervan doordrongen wat voor prestatie hun vader toentertijd neerzette. Het omgaan met alle faam waar familie Armstrong mee te maken kreeg, was wel een ’leerproces’, zegt Mark. Uitgerekend hun vader hield hen met beide benen op de grond. Die benadrukte dat ze goed hun best moesten blijven doen op school en niet op het verkeerde pad moesten belanden.

Bekijk ook: Ryan Gosling naar de maan

Dat is een van de redenen waarom de broers zeer te spreken zijn over de nieuwe biografische film First Man, die binnenkort verschijnt. Die laat zien wie Neil Armstrong werkelijk was tijdens zijn turbulente tijd bij NASA.

Authentiek

„Hij is in de loop der tijd gekarakteriseerd als een teruggetrokken persoon. Maar dat was hij niet”, zegt Rick. Volgens hem komt in First Man goed naar voren dat Neil ook humor had. Al is het subtiel. „Maar iemands leven is veel veelzijdiger, dan in een film is te vatten”, vult Mark aan.

Regisseur Damien Chazelle, die eerder lof oogstte met de filmmusical La La Land, heeft volgens hen ook de juiste keuzes gemaakt. Chazelle castte opnieuw Ryan Gosling voor de hoofdrol. Claire Foy, onder meer bekend van The Crown, speelt Neils vrouw Janet. De twee broers hebben veelvuldig contact gehad met de cast van de film. En naarmate ze langer bij het proces betrokken waren, hoe meer vertrouwen ze kregen in het uiteindelijke resultaat, vertellen ze. „We wilden het authentiek laten zijn.”

Bekijk ook: Ryan Gosling had moeite met uitspreken van deze zin

Niet bang

De film toont de strijd die de familie Armstrong voert in aanloop naar Neils beroemde ruimtevlucht met Apollo 11. De dood speelt daarin een belangrijke rol. Neil verloor begin jaren 60 zijn tweejarige dochter Karen. Daarnaast verongelukten in de daaropvolgende periode collega’s en vrienden van hem bij NASA. Zelf ontsnapte hij aan de dood tijdens zijn eerste ruimtereis in 1966.

De spanning dat het noodlot ook Neil Armstrong kon treffen, is in de film duidelijk zichtbaar. Rick en Mark hebben daar destijds niet veel van meegekregen. „Wat mij het meest wordt gevraagd, is of ik toen bang was. Nee, ik was niet bang”, zegt Rick. Daar dankt hij in het bijzonder zijn moeder voor. „Het is opmerkelijk hoe zij haar zenuwen kon maskeren.”

Geen enkele controle

Volgens Mark had zijn moeder het zwaarst te verduren, want voor Neil was het vooral maar gewoon zijn werk. „De angst die hij niet had, die voelde zij zeker”, zegt hij. „Mijn moeder had alle zorgen, maar geen enkele controle.”

Met alle roem kon Neil, die in 2012 overleed, niet echt uit de voeten. Hij zag zijn maanwandeling vooral als een teamprestatie, zegt Mark. Dat er nu een grote Hollywoodproductie over zijn leven verschijnt, zou zijn vader toch wel hebben kunnen waarderen, stelt Rick. „Zolang de film maar historisch en technisch accuraat is.”