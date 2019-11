’Top 2000? Zo’n stom idee hadden ze nog nooit gehoord’

Bij de presentatoren was weinig enthousiasme voor het plan dat in 1998 in een Hilversums café aan hen werd voorgelegd. Muziekcoördinator Ron Stoeltie kan zich de stilte die volgde nog altijd herinneren. „Ik dacht: hebben ze het niet begrepen? Er was nul enthousiasme. Radio in de nacht, wie gaat daar nou naar luisteren? NPO Radio 2 is toch geen Sky Radio? Zo’n stom idee hadden ze nog nooit gehoord. We hebben de vergadering daarna keurig beëindigd en dachten: misschien wordt dit ’m niet”, aldus Stoeltie.

Deze en vele andere anekdotes zijn te lezen in het boek Twintig jaar Top 2000 dat Leo Blokhuis, Norbert Pek, Dirk-Jan Roeleven en Arjan Vlakveld hebben gemaakt ter ere van het jubileum. Het programma was bedoeld als eenmalig evenement ter ere van de millenniumwisseling. Nu luisteren jaarlijks meer dan 11 miljoen Nederlanders naar wat door de jaren heen uitgroeide tot het populairste radioprogramma van Nederland.

De lezer krijgt een inzicht in de totstandkoming en geschiedenis van de Top 2000. De auteurs schrijven over muzikale mijlpalen en behandelen de achtergrond van de songs. Het boek komt met een exclusieve 10 inch-vinylplaat met daarop een aantal favorieten van de auteurs.