BZV: De dagdates… Daaaaag dates!

Boer Wim tijdens zijn dagdate met de potentiële hartendieven. Ⓒ Linelle Deunk

Spoiler alert!- Het leukste aan de dagdate-aflevering vind ik altijd dat er aan het eind weer tien personen zijn afgevallen. Dat maakt het geheel wat overzichtelijker. In deze blog de keuzemomenten in vogelvlucht, voor wie het niet heeft gezien of nog even wil nagenieten.