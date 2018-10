Pascal verlaat als miljonair studio van Miljoenenjacht

In de show werd duidelijk dat Pascal eerder grappend had gezegd tegen collega’s dat ze hem na hun tripje naar Valencia dit weekend niet meer zouden zien, niet wetende dat hij inderdaad met een miljoen op zak de studio zou verlaten.

Pascal had flink mazzel, want in de finale wist hij de juiste koffers eruit te pikken. Met het geld wil de Limburger graag een hotel of camping beginnen. Een toepasselijke naam heeft hij al: ’t Koffertje.

Ⓒ Roy Beusker fotografie