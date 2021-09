Don McLean draait geldkraan dicht voor dochter

„Ik ben vorig jaar gestopt met het ondersteunen van mijn dochter”, vertelt de American Pie-zanger aan Daily Mail. „Ik heb ook een zoon, Wyatt, die op dezelfde manier is opgevoed en die vindt dat ik een geweldige vader ben. Hij klaagt helemaal niet zo. Maar ik zei tegen mijn dochter dat als ze zo over mij zou spreken en me zou schofferen, ik haar zou onterven.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Jackie deed afgelopen juni in een interview met Rolling Stone uit de doeken hoe zij tijdens haar jeugd dankzij haar vader „in een constante staat van angst” leefde. McLean moest daar niets van hebben. „Ze is automatisch onterfd, dat is bijna een beurs van drie miljoen die door de plee wordt gespoeld.”

Naar eigen zeggen heeft Don jaarlijks 30.000 tot 50.000 dollar per jaar overgemaakt naar zijn dochter, waarbij hij ook nog eens het salaris van haar man verdubbelde. „Ik wilde er zeker van zijn dat mijn kleinkinderen alles zouden krijgen wat ze wilden.”